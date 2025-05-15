"Вылезли, как потеплело": в городах на газонах раскинулись мигрантские кальянные и шашлычные

Борис Леонтьев

Там такие обороты, что такие "копеечные" штрафы их не пугают. Тут страшно другое: в приличном ресторане все от шеф-повара до уборщицы имеют мед. книжки и периодически проходят мед. освидетельствование. Этих же ни Роспотребнадзор, ни полиция, ни санинспекция не проверяют. Так что питаясь в шашлычных, чебуречных, чайханах, хинкальнях граждане играют в "русскую рулетку" сами с собой, потому, что, кто и чем вас там кормит - тайна, покрытая мраком. И видя на мангале куски мяса нет никакой гарантии чьё это мясо барана, свиньи, собаки, крысы или, например, коровки переболевшей ящуром.