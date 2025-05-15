Вдумчивый сибиряк фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Мигранты всеми способами стараются заработать в России.
"Вылезли, как потеплело": в городах на газонах раскинулись мигрантские кальянные и шашлычные
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Установить штраф в500 - тыс или 1 млн рублей, сразу охота отпадет у новоявленных « бизнесменов. А после составления протокола и назначения штрафа- депортация с лишением купленного гражданства РФ вместе с кишлаком родственников. Пусть у себя в аулах « бизнес делают».
Ответить
3 час.
Борис Леонтьев
Там такие обороты, что такие "копеечные" штрафы их не пугают. Тут страшно другое: в приличном ресторане все от шеф-повара до уборщицы имеют мед. книжки и периодически проходят мед. освидетельствование. Этих же ни Роспотребнадзор, ни полиция, ни санинспекция не проверяют. Так что питаясь в шашлычных, чебуречных, чайханах, хинкальнях граждане играют в "русскую рулетку" сами с собой, потому, что, кто и чем вас там кормит - тайна, покрытая мраком. И видя на мангале куски мяса нет никакой гарантии чьё это мясо барана, свиньи, собаки, крысы или, например, коровки переболевшей ящуром.
Ответить
1 час.
Александр Дубков
сколько говна вылезло
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии