Отряд Северного флота вошёл в море Лаптевых

Обеспечивать защиту интересов России в Арктике на неделе продолжили наши военные моряки. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота — в дальнем походе по морям Северного Ледовитого океана.
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