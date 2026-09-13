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Вести Севастополь

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Отряд Северного флота вошёл в море Лаптевых

Отряд Северного флота вошёл в море Лаптевых

Обеспечивать защиту интересов России в Арктике на неделе продолжили наши военные моряки. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота — в дальнем походе по морям Северного Ледовитого океана.

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