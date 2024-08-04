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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву. В правлении петербуржцев есть противники трансфера («Р-Спорт»)

По информации «Р-Спорт», нападающий «Спартака», отстраненный по решению клуба от тренировок с первой командой после озвученного желания перейти в «Зенит», далек от переезда в Санкт-Петербург.

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