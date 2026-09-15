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«Спартак» пробьет фору, «Краснодар» победит в Оренбурге, а «Локомотив» и «Крылья» забьют. Экспресс на РПЛ

«Спартак» пробьет фору, «Краснодар» победит в Оренбурге, а «Локомотив» и «Крылья» забьют. Экспресс на РПЛ

Ставим с коэффициентом 5.68.Перед началом долгой международной паузы в середине недели состоятся матчи девятого тура РПЛ.

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