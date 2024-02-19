МИД Франции вызвал посла России Мешкова из-за смерти Навального в колонии

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

В Гейропах совсем йобнулись?! Интересно, что лягушатники могли предъявить послу? Что они не согласны со смертью "широко известного в узких кругах" ЗэКа? А это, случайно, не вмешательство во внутренние дела другой страны? Счёт небось выставили, сколько лягушатники в трупа вложили, а он эти бабки не отбил, поэтому переадресация? Да, он обещал, когда станет президентом, всё отдать...😂