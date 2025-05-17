Волгоградский «Ротор» встретится с песчанокопской «Чайкой» Сегодня, 17 мая, волгоградский «Ротор» проведет последний выездной матч в этом сезоне.
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Волгоградский «Ротор» встретится с песчанокопской «Чайкой» Сегодня, 17 мая, волгоградский «Ротор» проведет последний выездной матч в этом сезоне.