Wildberries расторгла свои контракты с WB Development из-за нарушения сроков и неплатежей

WB Development столкнулась с проблемой у своего крупнейшего клиента, онлайн-ритейлера Wildberries. Генеральный директор WB Development ранее заявлял, что работа на одном из складов в Санкт-Петербурге была приостановлена из-за отсутствия платежей от Wildberries.