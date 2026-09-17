Смешной кроссворд по советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: нерешаемо для зрителей из СССР

Большая половина смотревших в СССР ответит паки-паки, меньшая — вельми понеже! фото: фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)Красота-то какая, лепота: прекрасная советская комедия «Иван Васильевич меняет профессию» отмечает день рождения!Впервые киноленту Леонида Гайдая о всеми нынче любимых попаданцах показали в кинотеатрах 63 года тому назад — 17 сентября 1973-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Показ Victoria's ...
- «Русский Тайсон» ...
- #Нюдсочетверг: от...
Вы чего мне лишние 10 лет накидываете я в 1973 родился и мне 53 года)))!!!