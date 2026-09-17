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Смешной кроссворд по советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: нерешаемо для зрителей из СССР

Смешной кроссворд по советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: нерешаемо для зрителей из СССР

Большая половина смотревших в СССР ответит паки-паки, меньшая — вельми понеже! фото: фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)Красота-то какая, лепота: прекрасная советская комедия «Иван Васильевич меняет профессию» отмечает день рождения!Впервые киноленту Леонида Гайдая о всеми нынче любимых попаданцах показали в кинотеатрах 63 года тому назад — 17 сентября 1973-го.

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