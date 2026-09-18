У Путина новый козырь, который оставит Запад "без штанов"

Богатства найденные на севере Сибири, обеспечат Москве мощное геополитическое преимущество. Новый козырь Владимира Путина оставит Запад "без штанов".
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