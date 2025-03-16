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SHAMAN признался, что не уделяет много времени любимым женщинам

SHAMAN признался, что не уделяет много времени любимым женщинам

Популярный российский исполнитель SHAMAN откровенно рассказал о своих отношениях с женщинами. В беседе с журналистами он признался, что все звездные избранницы испытывали трудности из-за недостатка внимания с его стороны.

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