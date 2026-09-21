⁣Россияне скоро начнут платить налог на восстановление объектов после атак дронов

Об этом заявили в российском Минфине.Его будут вводить осенью."В части учёта расходов на оборону и на восстановление объектов.
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