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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Страна из двух «половин» без армии, но с президентом: что мы знаем про Палестину

Страна из двух «половин» без армии, но с президентом: что мы знаем про Палестину

Каждый год 29 ноября по всему миру отмечают Международный день солидарности с палестинским народом. Однако многие россияне начали интересоваться Палестиной лишь недавно, в свете обострившегося конфликта с армией Израиля.

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