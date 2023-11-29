Страна из двух «половин» без армии, но с президентом: что мы знаем про Палестину

Каждый год 29 ноября по всему миру отмечают Международный день солидарности с палестинским народом. Однако многие россияне начали интересоваться Палестиной лишь недавно, в свете обострившегося конфликта с армией Израиля.
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