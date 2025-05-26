У ВСУ произошел локальный коллапс фронта, сообщает немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке. На Константиновском направлении ВСУ потеряли Правдовку (Старая Николаевка), Гнатовку, Романовку и большую часть Зари, признает аналитик-русофоб Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии