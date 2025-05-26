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Русская весна

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У ВСУ произошел локальный коллапс фронта, — военный аналитик Bild Рёпке (КАРТА)

У ВСУ произошел локальный коллапс фронта, — военный аналитик Bild Рёпке (КАРТА)

У ВСУ произошел локальный коллапс фронта, сообщает немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке. На Константиновском направлении ВСУ потеряли Правдовку (Старая Николаевка), Гнатовку, Романовку и большую часть Зари, признает аналитик-русофоб Bild.

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