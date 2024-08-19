Полицейских предложили приравнять к военнослужащим

Предоставив им дополнительный 15-дневный отпуск В понедельник думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому право на дополнительный отпуск должно быть предоставлено не только военнослужащим, но и сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий.