Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Продвижение Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области остановлено.<strong>Российские силы остановили продвижение Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области, <a href="https://ria.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии