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Царьград

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Русская Победа - это граница с Румынией, Венгрией и Польшей: "Механик" сказал, как должно быть

Русская Победа - это граница с Румынией, Венгрией и Польшей: "Механик" сказал, как должно быть

Победа в СВО означает выход к границе с Румынией, Венгрией и Польшей, а также взятие Киева, считает боец отряда БАРС-14 с позывным "Механик".

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