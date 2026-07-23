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Комитет Совфеда одобрил назначение Коновалова зампредом Конституционного суда

Комитет Совфеда одобрил назначение Коновалова зампредом Конституционного суда

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал верхней палате парламента назначить Александра Коновалова заместителем председателя Конституционного суда РФ.

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