Возросло число погибших при пожаре в турецком отеле

МВД Турции: количество жертв пожара в отеле на курорте Карталкая возросло до 76 Количество погибших в результате вспыхнувшего пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая увеличилось до 76, приводит Bursa Hakimiyet заявление главы МВД Турции Али Ерликая.
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