Путин сделал заявление о Балтийском флоте: «Будет на переднем крае»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота посетил Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где встретился с военными моряками, заслушал доклады командующих флотами и вручил государственные награды.
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