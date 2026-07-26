ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Путин сделал заявление о Балтийском флоте: «Будет на переднем крае»

Путин сделал заявление о Балтийском флоте: «Будет на переднем крае»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота посетил Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где встретился с военными моряками, заслушал доклады командующих флотами и вручил государственные награды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии