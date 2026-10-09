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Калуга-поиск

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Родившимся после 1 января 2009 года могут навсегда запретить покупать вейпы

Родившимся после 1 января 2009 года могут навсегда запретить покупать вейпы

В России предложили ввести "поколенческий запрет" на продажу никотинсодержащей продукции всем, кто родился после 1 января 2009 года.

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