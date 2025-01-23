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В Европе раскрыли детали переговоров по размещению миротворцев на Украине

В Европе раскрыли детали переговоров по размещению миротворцев на Украине

В Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и отправке до 50 тысяч солдат из пяти-шести европейских стран для охраны «демаркационной линии» между украинскими и российскими войсками в случае прекращения огня.

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