АШ

Анатолий Шадрин

Одно очевидно, хохлы не столько стремятся переломить ход военных действий, сколько хотят вызвать недовольство народа внутри страны. Именно поэтому сосредоточились на ударах по складам того же WB, продолжают бить по жилым домам, общественному и личному транспорту, социальным объектам. В этой связи все сильнее возникает сомнения относительно правильности заявлений Путина о том, что хохлы - это братский нам народ. Да, принимают решения и приказы отдают наверху и, возможно, даже не в самом Киеве, но удары то наносят простые хохлы, непосредственно убивают русских людей рядовые, сержанты и низшие офицеры, и производят оружие, БПЛА, запускают их, ремонтируют тоже простые хохлы. А кто-нибудь слышал или видел хоть один протест хохлов на Украине, направленный против войны именно с Россией? Таких нет от слова совсем. Хохлы протестуют против смены активных врагов России, как сегодня с Федоровым, против плохого вооружения, снабжения и командования их армией, против редкой ротации, против того, как у них проводится мобилизация, но никто не протестует против собственно войны с Россией и против убийства русских, никто не требует пересмотреть политику Украины против России. В этом и суть всего происходящего на Украине и ошибка нашего руководства. И пока оно продолжает думать, что не уничтожая непосредственно хохлов везде, где только можно, мы чего-то добьемся, эта война никогда не закончится!