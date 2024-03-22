Подлодка «Волхов» в Японском море запустила ракету «Калибр» по береговой цели

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота России выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр» в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки.
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