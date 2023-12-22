Итоги года. Россия

Виктор Гайдуков Вы, наверное, думаете, что всё, что сейчас имеет и делает Россия, к нам с неба упало, как манна небесная? Или соскучились по очередям в магазин за носками или сливочным маслом? А может быть у Вас кружится голова от изобилия товаров, когда заходите в магазин? А если Вы всего этого просто не видите, то Вам надо не в чат, а к психиатру.

star ой,как все хорошо ,ой ,как весело.Москва в пробках стоит -корпоративы,голые вечеринки,миллиарды на жопе,агутин учит народ,что народу надо любить его и всех этих сучат,которые нам поперек горла,ведь у вас люди доход вырос!!!??? мой доход на жопе этой шалавы,которая кутит со своими отморозками.И это не нас они унизили,показали Президенту,кто истинные хозяева в России,но они даже не подозревают,что истинные хозяева,сидят тихо и продолжают грабить Россию на крови наших бойцов и нищего народа,а вы для них шавки