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Игнорирование Трампом руководства ЕС стало «холодным душем» для еврочиновников

Игнорирование Трампом руководства ЕС стало «холодным душем» для еврочиновников

Игнорирование администрацией президента США Дональда Трампа руководства Европейского союза (ЕС) и желание американского лидера вести переговоры напрямую с главами стран-членов объедиенния стало «холодным душем» для еврочиновников в Брюсселе.

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