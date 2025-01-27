Игнорирование Трампом руководства ЕС стало «холодным душем» для еврочиновников

Игнорирование администрацией президента США Дональда Трампа руководства Европейского союза (ЕС) и желание американского лидера вести переговоры напрямую с главами стран-членов объедиенния стало «холодным душем» для еврочиновников в Брюсселе.
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