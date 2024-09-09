В Орле стоимость спортивного комплекса выросла на 70 %

Областной депутат Виталий Рыбаков обратил внимание на систематически повторяющуюся в Орле ситуацию, когда промедление с началом реализации национальных проектов приводит к существенному удорожанию проекта и нанесению финансовому ущерба региона.
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