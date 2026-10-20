Ed Kilgore: “Even in an era of increasing partisan polarization and straight-ticket voting, state elections have their own logic and rhythm, in part because salient issues at the state level can be different from those prevailing nationally and also because some state pols — notably governors — are news-commanding celebrities in their own right.
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