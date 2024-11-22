У одной из стран ЕС проблемы с бюджетом: предлагается неоплачиваемая работа

Национальный бюджет Франции находится под огромным давлением. Чтобы получить дополнительные средства для государственных финансов, парламентарии предлагают французам работать дополнительные семь часов в год бесплатно, что эквивалентно одному рабочему дню.
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