Полицейские в Магадане присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента»

Накануне празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Госавтоинспекции регионального УМВД, член Общественного совета при УМВД Вадим Кузнецов, а также курсанты военно-технического центра «Подвиг» провели на главном проспекте Магадана патриотическую акцию «Георгиевская лента».