Свиная котлета на косточке – рецепт приготовления в духовке

Сегодня я хочу поделиться рецептом свиной котлеты на косточке. Маринад из меда, водки и специй, быстрая предварительная обжарка на сильном огне и доведение до готовности в духовке делают это блюдо сочным, ароматным и нежным.
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