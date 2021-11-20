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В Карелии поздравили детских врачей с Днем педиатра

В Карелии поздравили детских врачей с Днем педиатра

20 ноября международный праздник детских врачей В 2021 году праздник проходит в сложное ковидное время, когда весь персонал медицинских учреждений Петрозаводска и республики работает на пределе возможностей, оставаясь верным профессиональному долгу.

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