В Карелии поздравили детских врачей с Днем педиатра

20 ноября международный праздник детских врачей В 2021 году праздник проходит в сложное ковидное время, когда весь персонал медицинских учреждений Петрозаводска и республики работает на пределе возможностей, оставаясь верным профессиональному долгу.
20 ноября международный праздник детских врачей В 2021 году праздник проходит в сложное ковидное время, когда весь персонал медицинских учреждений Петрозаводска и республики работает на пределе возможностей, оставаясь верным профессиональному долгу.
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