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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов набрал 1-е очко за «Каролину»: передача, «минус 5» за 15:25 против «Анахайма»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Анахаймом» (3:6). Россиянин набрал первое очко за «Харрикейнс», отличившись в третьей игре текущего чемпионата НХЛ.

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