В дело разноса Лунной Аферы НАСА включаются... Конгресс США, президент Трамп и конгрессвумен Луна.

Моглики, ахтунг, всем срочно капитулирен. Пришла печальная новость для насафилов и аполлонофилитиков (и радостная для всех нормальных людей): Конгресс США создал группу по рассекречиванию секретных материалов, скрывающих целый ряд тайн американского государства.
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