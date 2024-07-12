Услугами Инватакси в Карагандинской области пользуются более 1500 человек

По состоянию на 1 июля 2024 года в Карагандинской области проживает 54 932 человека с инвалидностью. Все они, по словам руководителя Управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспековой, охвачены мерами поддержки, сообщает ekaraganda.
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