На стройплощадке в Петербурге маляр ударил соотечественника ножом

Подозреваемого задержали Полиция поймала маляра из Узбекистана, которого подозревают в поножовщине на стройплощадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
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