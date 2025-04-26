Кличко допустил отказ Украины от территорий ради мирного соглашения с Россией Ирина Валькова25 апреля 2025 года в интервью британским журналистам мэр Киева Виталий Кличко сделал неожиданное заявление, которое привлекло внимание как на Украине, так и за рубежом.
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