Арктическая ипотека под 2% в Архангельске: когда появится и какие условия

В Архангельской области появится льготная ипотека под 2% годовых. Рассказываем, какие условия льготного кредитованияС 1 ноября 2023 года в России появится возможность оформить льготную ипотеку по ставке 2% годовых в отдельных регионах страны.
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