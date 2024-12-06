Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elvyra Jariomenko
    Крму ты в России нужна. Сиди уже там и заливай дальше свои мозги.Телеведущая Татья...
  • Т Н
    А что с остальными?Российский айтишн...
  • Сергей Карабухин
    ПОКА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВМЕСТЕ МЫ – СИЛЬНЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...Стивен Сигал поже...

Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления

Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления

Назначение Александра Хинштейна (глава Комитета Госдумы РФ по информполитике) на должность врио губернатора Курской области связано с необходимостью кризисного управления, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх