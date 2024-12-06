Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления

Назначение Александра Хинштейна (глава Комитета Госдумы РФ по информполитике) на должность врио губернатора Курской области связано с необходимостью кризисного управления, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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