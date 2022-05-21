Закон и Порядок

135 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    https://www.youtube.com/watch?v=JCInqQFFGqs«План Б»: Зеленск...
  • Людмила Амураль
    Придурки.Они и до этого жопу морозили,с грелкой спать ложилисьГаз, нефть и танц...
  • Boris Janovsky
    Какой уж там призрак, вполне себе материальный объект. И, если рассматривать ультраправую партию Alternative für Deut...Европейцы приходя...

Г. Каспаров мечтает о выплате РФ репараций Украине и помощи Запада "либеральной, мыслящей России"

Г. Каспаров мечтает о выплате РФ репараций Украине и помощи Запада "либеральной, мыслящей России"

В Вильнюсе (Литва) собрался очередной антироссийский шабаш под названием "II антивоенная конференция», где выступил ряд либеральных предателей, которые все еще мечтают взять власть в России, в том числе и известный своей ненавистью к РФ - Г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх