Нейрофизиолог Лебедев: собаки с имплантом ИИ в мозге будут говорить с хозяевами

Ученые планируют подключить мозг собак к искусственному интеллекту после успешного опыта с крысами. В будущем люди начнут покупать такие импланты для своих питомцев, благодаря чему те начнут разговаривать со своими хозяевами, заявил нейрофизиолог Михаил Лебедев в беседе с 360.