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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцы пожаловались на утреннюю вонь 31 января

Рязанцы пожаловались на утреннюю вонь 31 января

Одна из пользователей сообщила о неприятном запахе в Горроще, на улице Черновицкой. Местная жительница задалась вопросом: связан ли «аромат» с туманом? В комментариях рязанцы поделились, что вонь стоит и на других улицах.

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