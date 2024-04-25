Гендиректор «Ахмата» о словах тренера «Сочи» про отравление: «Мы возмущены и хотим, чтобы провели расследование»

В четверг «Ахмат» дома победил «Сочи» в матче перенесенного 21‑го тура Мир РПЛ со счетом 1:0. Перед игрой главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что накануне игры 14 футболистов его команды отравились.
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