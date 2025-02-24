Мужчины, о сексе с которыми можно пожалеть

Конечно, о неудачах в постели стараются побыстрее забыть как мужчины, так и женщины. К тому же женщинам не присуще обижать партнёров, и они обязательно постараются промолчать или сделать вид, что всё было если не на высшем уровне, то хотя бы на твёрдую «четвёрку», особенно когда уже точно уверены, что внесут этого «мачо» в чёрный список.