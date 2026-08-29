"Королева альтушек". Собчак в "готическом" образе появилась на тусовке неформалов на Китай-городе

Ксения Собчак в "готическом" образе появилась на тусовке неформалов на Китай-городе в Москве: в соцсетях 44-летняя ведущая показала видео своего визита.
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