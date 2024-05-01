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Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Конечно, будет постоянной. Кому надо этот тяжёлый металлолом туда-сюда таскать.Решение Путина пр...
  • Дмитрий Гурин
    Пусть выставку сделают постоянной с пополнениями. Ну нет просто времени на праздники в Москву съездить, да и гостиниц...Решение Путина пр...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Решение Путина пр...

Никогда не говори «Никогда»! 

Никогда не говори «Никогда»! 

Никогда не говори «Никогда»!  Страница личной истории на фоне эпохи, которая еще не закончилась. 35 лет назад офицер Политуправления Южной Группы войск Советской армии в Венгерской Народной Республике майор Ю.

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