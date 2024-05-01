Никогда не говори «Никогда»! Страница личной истории на фоне эпохи, которая еще не закончилась. 35 лет назад офицер Политуправления Южной Группы войск Советской армии в Венгерской Народной Республике майор Ю.
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