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Петербургский дневник

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Видео: полиция Петербурга провела «точечные» миграционные проверки стройплощадок

Видео: полиция Петербурга провела «точечные» миграционные проверки стройплощадок

Почти четверть иностранцев находились в России нелегально Сотрудники полиции проверили ряд строительных объектов на предмет соблюдения миграционного законодательства, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии
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АндрейБорков
Ак как они работают, если находятся в РФ нелегально? То есть работают они НЕЛЕГАЛЬНО! Работодатель, строительная фирма, про это знает 100% и они работают! Значит надо эту фирму строительную НАХЛОБУЧИТЬ так, что бы она не могла не вздохнуть ни пернуть! И так же со всеми строительными, ремонтными, торговыми..... контрами поступать. Вот тогда это блядс...во в НЕЛЕГАЛАМИ прекратиться. Если фирмача будут за каждого чурку штрафовать на 750-800 тысяч рублей(на первый раз), а на второй 1,5 миллиона, на третий - фирма закрывается, имущество в доход государства, фирмач - на зону лет на 5. Вот тогда это очень быстро прекратиться и даже поползновений не будет.
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