Видео: полиция Петербурга провела «точечные» миграционные проверки стройплощадок

АндрейБорков

Ак как они работают, если находятся в РФ нелегально? То есть работают они НЕЛЕГАЛЬНО! Работодатель, строительная фирма, про это знает 100% и они работают! Значит надо эту фирму строительную НАХЛОБУЧИТЬ так, что бы она не могла не вздохнуть ни пернуть! И так же со всеми строительными, ремонтными, торговыми..... контрами поступать. Вот тогда это блядс...во в НЕЛЕГАЛАМИ прекратиться. Если фирмача будут за каждого чурку штрафовать на 750-800 тысяч рублей(на первый раз), а на второй 1,5 миллиона, на третий - фирма закрывается, имущество в доход государства, фирмач - на зону лет на 5. Вот тогда это очень быстро прекратиться и даже поползновений не будет.