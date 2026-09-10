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Царьград

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Daily Mirror: Горячий чай и кофе могут втрое повысить риск рака пищевода

Daily Mirror: Горячий чай и кофе могут втрое повысить риск рака пищевода

Ученые выяснили, что опасна не частота, а температура напитка.Употребление очень горячего чая или кофе связано с повышенным риском рака пищевода, заявила эпидемиолог Керен Папье из Оксфордского университета.

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