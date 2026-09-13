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Правительство Украины готовит кредиты до 1 млрд грн для бизнеса на пополнение оборотных средств

Правительство Украины готовит кредиты до 1 млрд грн для бизнеса на пополнение оборотных средств

Кабинет министров Украины готовит комплекс неотложных мер для обеспечения бесперебойных поставок населению продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров.

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