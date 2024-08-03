«А ты вместо бомб смог бы людей возить?» Как в СССР создали сверхзвуковой пассажирский самолет, опередивший «Конкорд»

25 лет назад, летом 1999 года, состоялся последний полет сверхзвукового самолета Ту-144. Этот самолет должен был стать прорывом в пассажирской авиации, ведь впервые в истории из Москвы до Алма-Аты можно было долететь за три часа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии